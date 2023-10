Schwere Vorwürfe gegen David Eason: Jenelle Evans wehrt sich

Es nimmt kein Ende! Jenelle Evans (31) war als Teilnehmerin der Reality-TV-Sendung Teen Mom einem breiteren Publikum bekannt geworden. Auch heute noch landet sie wegen ihrer Kinder in den Schlagzeilen: Ihr ältester Sohn Jace lief innerhalb von zwei Monaten dreimal von zu Hause weg und rief damit die Polizei auf den Plan. Jenelles Mutter Barbara behauptete, dass der Teenager aus Angst vor seinem Stiefvater David Eason abgehauen sei, da dieser ihn misshandeln würde. Nun meldet sich Jenelle zu den Vorwürfen gegenüber David zu Wort!

Auf X teilt Jenelle ihre Sicht der Dinge mit und nimmt ihren Partner in Schutz: "Hier geht es nicht um David, ob man ihm die Schuld geben will oder nicht." Die TV-Bekanntheit verstehe nicht, warum ihre Mutter nun solche Dinge erzähle: "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum meine eigene Mutter sich so verhält. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt die Polizei benutzt, um eine Falschmeldung zu machen, nur um uns als Familie schlecht aussehen zu lassen."

Das ist nicht das erste Mal, dass Jenelle sich öffentlich gegen ihre Mutter wehrt. Erst kürzlich soll die Dreifach-Mama eine einstweilige Verfügung gegen sie eingereicht haben. In der Anklageschrift warf sie Barbara wohl vor, öffentlich irreführende und verleumderische Aussagen zu tätigen. Zudem behauptete sie anscheinend, dass ihre Mutter ihr durch ihre Gespräche mit den Medien emotionales Leid zugefügt habe.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner David Eason und ihren Kindern

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

Getty Images Barbara und Jenelle Evans bei den MTV VMAs, 2015

