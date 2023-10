Total selten! Amanda Seyfried teilt ein Bild ihrer Tochter

Sie gibt ungewohnt private Einblicke! Amanda Seyfried (37) ist neben einer erfolgreichen Schauspielerin auch liebende Mutter von zwei Kindern. Zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (47) hat sie 2017 eine Tochter und drei Jahre später einen Sohn bekommen. Ihr Familienglück hält die "Mamma Mia!"-Darstellerin aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun macht sie eine kleine Ausnahme: Amanda teilt einen ziemlich seltenen Schnappschuss von ihrem Töchterchen!

In ihrer Instagram-Story lässt die 37-Jährige ihre Fans ein wenig an ihrem Familienalltag teilhaben. So veröffentlicht sie ein Bild ihrer Tochter, wie sie samt Perücke und Kleidchen offenbar gerade einen Song performt. Dazu schreibt die Hollywood-Beauty: "Fashion Week!" Ganz offensichtlich zieht es die Kleine auch ins Rampenlicht. Ob sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten wird?

Bis dahin ist auf jeden Fall eine Menge Zeit und Amanda genießt ihr Mamadasein noch in vollen Zügen. Vor allem die Erziehung bereitet der Schauspielerin aktuell noch sehr viel Freude, wie sie erst kürzlich People verriet: "Das Unterhaltsamste an der Erziehung zurzeit ist, zu sehen, wie man ihnen beibringt, das Richtige zu tun und wie sie selbst zu Entschlüssen kommen."

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Juni 2023

Anzeige

Instagram / mingey Amanda Seyfrieds Tochter

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Hollywoodstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de