Dakota Johnson feiert entspannt Geburtstag mit ihrem Chris

Dakota Johnson (34) verzichtet auf eine große Party. Bereits seit etwa sechs Jahren ist die Schauspielerin mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (46) zusammen. Nach dessen gescheiterter Ehe mit Gwyneth Paltrow (51) scheint Chris mit der Shades of Grey-Darstellerin die Richtige gefunden zu haben. Und auch Dakota ist wohl angekommen. Denn sie feierte ihren 34. Geburtstag und verbrachte den besonderen Tag bei einem entspannten Abend mit ihrem Chris und ein paar Freunden.

Am 4. Oktober wurde Dakota 34 Jahre alt. An dem Abend gönnte sie sich ein entspanntes Abendessen mit ihrem Liebsten und einigen Freunden. Die Truppe wurden in Los Angeles in dem Promi-Hotspot Pace erwischt. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Geburtstagskind mit weiter Jeans-Jacke, lockerem Pullover und Lederhose. Chris hingegen trug ein weißes T-Shirt und auf dem Kopf eine Beanie, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Beide schienen bester Laune und unterhielten sich angeregt. Beim Verlassen des Lokals bewies Chris außerdem, dass er ein echter Gentleman ist, denn er hielt seiner Partnerin höflich die Autotür auf.

Wie verliebt sie sind, hatten Dakota und Chris auch bei einem Konzert seiner Band Coldplay bewiesen. Während eines Auftrittes hatte der Popstar kaum den Blick von seiner Liebsten nehmen können. Er soll ihr sogar ein Lied gesungen haben, woraufhin sie ihm begeistert Luftküsse zugeworfen hatte.

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

