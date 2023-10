Danni Büchner äußert sich zu Olli und Amira Pochers Trennung

Sie hat da wohl ein Wörtchen mitzureden! Ende August schockten Amira (31) und Oliver Pocher (45) mit der Nachricht, dass sie kein Paar mehr sind. Die beiden Moderatoren waren rund vier Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Die Trennung des Comedians und der einstigen Let's Dance-Kandidatin kam für viele ihrer Fans überraschend. Auch andere Promis reagierten auf das Ehe-Aus der beiden. So auch Danni Büchner (45), die sich jetzt im Netz dazu meldet.

In einer Instagram-Fragerunde wollen Fans der 45-Jährigen ihre Meinung zu Olli und Amiras Beziehungsende wissen. So erklärt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren Followern: "Habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Aber es ist eben manchmal so." Anschließend ergänzt Danni: "Wünsche beiden alles Liebe für die Zukunft."

Noch scheint es so, als würden sich Olli und seine Ex weiterhin gut verstehen. Doch einige unumgängliche Änderungen mussten vorgenommen werden. Wie Bild berichtete, sei Amira aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Fortan lebe sie weiterhin im Kölner Stadtteil Hahnwald und somit in der Nähe des 45-Jährigen.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Januar 2023

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im September 2019

