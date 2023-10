Mieser Ausraster: Bill Kaulitz schrie Crew während Dreh an!

Er hat es schon wieder getan! Bill (34) und Tom Kaulitz (34) dürfen sich in diesem Jahr als Coaches von The Voice of Germany beweisen. Doch neben krassen Performances der Talents, kam es bei der Castingshow auch schon zu unschönen Momenten: Der Tokio Hotel-Frontmann geriet mit einem weiteren Coach aneinander. Und dabei sollte es nicht bleiben: Während eines Drehs brüllte Bill sogar die Crew an!

Darüber sprechen die Brüder jetzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills". "Die Nerven bei allen waren relativ blank. Da kam es zu einem Punkt am Set, wo du mal dein wahres Gesicht gezeigt hast, das kommt nicht oft vor", verrät Tom. Sein Bruder sei bei dem geheimen Dreh richtig aus der Haut gefahren – er habe zwar beide Seiten verstehen können, doch die Crew habe ihm auch leidgetan: "Da hat sich keiner mehr getraut, was zu sagen. Alle waren mucksmäuschenstill." Bill selbst steht zu seinem Ausraster und macht klar: "Es ist mir einmal die Hutschnur geplatzt, kommt auch mal bei den Besten vor. […] Der Dreh hat Spaß gemacht, […] aber es ist normal und gehört auch mal dazu, auch mal der raue Ton."

Erst vor wenigen Tagen war Bill wegen ganz anderer Schlagzeilen in Erscheinung getreten: Wie Bild berichtete, wurde der Sänger auf dem Oktoberfest gesichtet – und zwar knutschend mit YouTuber Marc Eggers (37). Nach einigen Spekulationen machte er im Podcast jedoch klar, dass es sich dabei nicht um eine PR-Aktion gehandelt habe: "Das finde ich fast beleidigend, dass Leute denken, dass ich irgendwas für eine PR-Masche mache würde."

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Deutscher Fernsehpreis

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, September 2023

Getty Images Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

