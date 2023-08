Bill Kaulitz hatte Streit mit "The Voice of Germany"-Coach

Am The Voice of Germany-Set ging es offenbar nicht immer harmonisch zu! Die Produktion der 13. Staffel der Gesangsshow läuft aktuell auf Hochtouren. In diesem Jahr sind neben Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28) und Ronan Keating (46) auch Tom und Bill Kaulitz (33) als Juroren dabei. Letzterer musste während der Dreharbeiten aber offenbar eine unschöne Erfahrung machen: Bill ist mit einem Kollegen aneinandergeraten.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom führt, sprach der Sänger von einem Streit mit einem anderen Juror: "Ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe mich gezofft. Ich gebe es jetzt einfach zu – es ist so: Wir haben uns gestritten. Ich habe es sehr persönlich genommen und bin ein bisschen ausgerastet." Was genau vorgefallen ist, verriet Bill nicht. Auch mit wem er sich uneinig war, ließ er offen.

Tom habe die Situation als "unangenehm" wahrgenommen und den Auslöser des Ausrasters seines Bruders nicht wirklich nachvollziehen können. "Erstens habe ich die anderen Coaches ja wahnsinnig lieb, das weißt du ja, und zweitens dachte ich mir 'Komm, ist jetzt auch egal'", versuchte er Bill zu erklären. Inzwischen habe sich der Tokio Hotel-Frontmann aber auch wieder mit seinem Kollegen vertragen. "Ich bin auch kein nachtragender Typ. Man muss es auch mal gut sein lassen, irgendwann", gestand er sich ein.

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2023

ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

