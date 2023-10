Nach Fake-Vorwürfen: Darum floppte Herzogin Meghans Podcast!

Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Nachdem Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) dem britischen Königshof "Lebewohl" gesagt hatten, widmeten sie sich anderen Projekten. Eines davon war der Podcast der einstigen Schauspielerin, in dem sie schon einige Promis begrüßen durfte. Vor einigen Monaten wurde das Ganze überraschenderweise abgesetzt – es hieß, sie habe ihre Gäste gar nicht interviewt. Doch jetzt ist der wahre Grund für den Flop bekannt.

Der Spotify-Chef verriet im BBC-Interview, was der Auslöser für das Ende der Zusammenarbeit mit den Sussexes war. "Wir dachten, wir können ein großartiges Erlebnis bieten, das sowohl die Verbraucher sehr glücklich macht als auch den Schöpfern neue Wege eröffnet. Und die Wahrheit ist, dass einiges davon funktioniert hat, anderes nicht", erklärte Daniel Ek. Laut ihm habe "Archetypes" seine Zuhörer nicht "glücklich" gemacht.

Doch das Paar hat inzwischen andere Ziele. Es wurde berichtet, dass Harry und seine Gattin an der Verfilmung eines Romans interessiert seien. Zudem hatten sie die Rechte an der romantischen Komödie "Meet Me At The Lake" ersteigert. Es wird gemunkelt, dass sie daher einen Deal mit Netflix abgeschlossen hätten.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de