Nach Messertanz-Drama: Britney Spears fliegt auf Privatinsel

Sie macht die Fliege. Britney Spears (41) ist für ihre extravaganten Tanzvideos bekannt, in denen sie ihre schnellen Moves vor der Kamera auspackt. Zuletzt hatte die Popsängerin ihre Fans allerdings in große Sorge versetzt: In einem Clip fuchtelte sie wie wild mit Messern in den Händen herum. Für den Messertanz musste die Blondine auf Social Media ziemlich heftige Kritik einstecken – nun scheint sich Britney davon erst mal erholen zu wollen!

Wie TMZ berichtet, soll sich die 41-Jährige derzeit eine sonnige Auszeit in einem Inselparadies gönnen: Gemeinsam mit Freunden sei Britney in das berühmte Brando Resort in Französisch-Polynesien geflogen. Auf Social Media teilte die "Toxic"-Interpretin zudem ein Video, in welchem sie im Privatjet über kristallblaues Wasser flog. Persönlich hat sie sich aus ihrem Urlaub bislang allerdings noch nicht gemeldet.

Auf ihrem Instagram-Account hatte Britney vor einigen Tagen ein Statement geteilt, in dem sie betonte, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. "Ich weiß, dass ich alle mit dem letzten Beitrag erschreckt habe, aber das sind unechte Messer [...]. Das sind keine echten Messer. Keiner muss sich Sorgen machen oder die Polizei rufen", schrieb sie unter das Video.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2023

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de