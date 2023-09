Messertanz: Britney Spears bittet nicht Polizei zu rufen

Mit dieser Reaktion hat Britney Spears (41) anscheinend nicht gerechnet! Schon seit Jahren versorgt die Sängerin ihre Follower mit bizarren Tanzeinlagen im Netz. Doch ihre neusten Clips versetzten ihre Fans in Sorge, da die Ex von Sam Asghari (29) mit großen Messern in der Hand die Hüften kreisen ließ – angeblich wollte sie damit ihre Musikkollegin Shakira (46) kopieren. Das Entsetzen war dennoch so groß, dass sogar die Polizei bei der Musikerin auftauchte – deswegen appelliert Britney jetzt an ihre Fans!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 41-Jährige erneut ein Statement, in dem sie ihren Fans deutlich machen will, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. "Ich weiß, dass ich alle mit dem letzten Beitrag erschreckt habe, aber das sind unechte Messer [...]. Das sind keine echten Messer. Keiner muss sich Sorgen machen oder die Polizei rufen", schreibt Britney unter ein Video, in dem sie erneut mit den Messern herumfuchtelt. Außerdem betont sie weiterhin, dass sie "eine ihrer Lieblingskünstlerinnen Shakira" imitieren wolle. "Ein Hoch auf uns böse Mädchen, die keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten und Risiken einzugehen", so Britney außerdem.

Während Britney ihre Moves zum Besten gibt, konzentriert sich ihr Ex voll und ganz auf sich und sein Single-Leben. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, hatte Sam vor wenigen Tagen eine schicke Gala besucht, die "von weiblichen Spendern dominiert" und voll von "sehr wohlhabenden Frauen" gewesen sein soll. "Er schien zu flirten. Er war sehr gesellig, auf Beutezug. Für einen Single war das ein wahres Festessen", berichtete der Augenzeuge.

