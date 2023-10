Nach Trennung: Hugh Jackman will optische Rundumerneuerung

Hugh Jackman (54) steckt mitten im Trennungs-Glow-up! Im vergangenen Monat hatten der Schauspieler und Deborra-Lee Furness (67) überraschende News publik gemacht: Nach fast 27 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern lassen sich der X-Men-Darsteller und seine Frau scheiden. Der Filmstar scheint die Trennung gut zu verkraften: Denn statt seiner gescheiterten Ehe hinterher zu trauern, konzentriert sich Hugh voll und ganz auf sich selbst.

Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber National Enquirer. "Er ersetzt seine alte Garderobe durch angesagte Designer-Klamotten und seine [...] Freunde vermitteln ihm einen Stylisten, der ihm beim Manscaping hilft", erklärt der Informant. Aber auch an das Färben seiner Haare und das Bleichen seiner Zähne soll der Filmstar bereits gedacht haben. Auch in Sachen Sport möchte Hugh einiges ändern. "Er übertreibt es mit seinem Training und kauft hochmoderne Geräte", so die Quelle.

Dass Hugh in Sachen Sport so einiges tut, bewies er bereits auf seinem Instagram-Account. "Das tut so gut", schreibt er zu einem Post, mit dem er beweist, wie fit er ist. So zeigt unter anderem ein Clip, wie der 54-Jährige gut gelaunt schwere Gewichte hebt.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei der Met Gala 2023

Getty Images Hugh Jackman im September 2022

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

