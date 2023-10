Prinz William und Kate haben Höhen und Tiefen in ihrer Ehe

Auch diese beiden sind nicht perfekt! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) kennen sich bereits seit dem Studium an der University of St Andrews. Aus ihrer anfänglichen Freundschaft wurde später Liebe: Inzwischen sind sie seit zwölf Jahren verheiratet und auch stolze Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Dennoch ist sich ein Insider sicher: William und Kate haben auch typische Eheprobleme!

"Kate und William haben in ihrer Ehe Höhen und Tiefen erlebt, wie jeder andere auch", berichtet die Quelle nun gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Aber sie konzentrieren sich auf ihre königlichen Pflichten und tun dies als Einheit." Besonders was Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) betrifft, sollen die britischen Thronfolger allerdings nicht immer auf denselben Nenner kommen.

Im Netz will das royale Paar seinen Fans wohl künftig mehr Einblicke in sein Leben und seine Liebe gewähren. Die Eheleute binden die Follower mit Umfragen ein und nutzen lockere Floskeln. "Die Waleses haben sich das schon eine Weile angeschaut und seit Ostern haben sie es wirklich intensiviert: 'Wie erzählen wir jüngeren Menschen unsere Geschichte, wie binden wir sie ein und zeigen ihnen, was wir tun?'", erklärte Rebecca English, Korrespondentin des Palastes, gegenüber Daily Mail.

