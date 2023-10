Josh Duhamel und schwangere Audra Mari wollen noch mehr Kids

Sie sind sich jetzt schon einig! Der Ex von Sängerin Fergie, der Schauspieler Josh Duhamel (50) ist superhappy: Er und seine neue Partnerin Audra Mari erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die "Big Girls Don't Cry"-Interpretin beglückwünschte das Paar zu den Neuigkeiten – böses Blut scheint es nicht zu geben. Vielleicht bildet sich eine glückliche Patchworkfamilie mit Fergie und Joshs gemeinsamen Sohn Axl. Denn er und Audra wollen definitiv noch mehr Kinder!

In der YouTube Show "In Depth With Graham Bensinger" plaudern sie über ihre Pläne und überraschen die Fans. Tatsächlich habe Josh immer acht oder neun Kinder haben wollen! "Aber das war, als ich jünger war", erklärt er. Mittlerweile sei er zu alt. "Wir würden wahrscheinlich noch mehr Kinder kriegen, wenn er jetzt erst 40 wäre. Wir werden aber auf jeden Fall ein paar haben. Hoffentlich, so Gott will", führt Audra aus.

Dabei ist das gemeinsame Kind noch nicht auf der Welt – trotzdem sind sich die Turteltauben da sicher. Schon mit Josh und Fergies Kind kommt Audra bestens aus, wie unter anderem dieses Bild zeigt. Die drei strahlen auf dem Schnappschuss um die Wette und legen liebevoll ihre Hände auf Axls Schultern.

Instagram / fergie Fergie, Ex von Josh Duhamel

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra, 2022

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl

