Mike Tindall emotional: Zaras Fehlgeburt war "schrecklich"

Auch für Zara (42) und Mike Tindall (44) war das Leben nicht immer leicht. Seit bereits 2011 sind Prinzessin Annes (73) Tochter und der ehemalige Rugbyspieler miteinander verheiratet. Die dreifachen Eltern gelten in der britischen Königsfamilie als eher unroyales Paar – wie öffentliche Turtelmomente oder Mikes Teilnahme am britischen Dschungelcamp bereits bewiesen. Doch auch die Eheleute durchlebten schon so manch schwere Zeit...

Im Interview mit The Times lässt Mike nun ein traumatisches Ereignis Revue passieren. Im Dezember 2016 erlitt Zara eine Fehlgeburt. "Wir mussten da rausgehen und allen sagen, dass wir ein Baby verloren haben", erinnert sich der 44-Jährige. Der Verlust ihres ungeborenen Kindes sei damals "schrecklich" für das Ehepaar gewesen.

Mike und Zara sind heute stolze Eltern von drei Sprösslingen. Tochter Mia erblickte bereits im Jahr 2013 das Licht der Welt. Nach ihrer Fehlgeburt wurde die Lieblingsenkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) Anfang 2018 mit Tochter Lena schwanger – auf sie folgte im März 2021 Nesthäkchen Lucas.

Getty Images Mike Tindall 2020

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall nach Mikes Auszug aus dem UK-Dschungelcamp

Getty Images Mike und Zara Tindall mit ihren Töchtern Mia und Lena, April 2023

