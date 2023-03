Mike und Zara Tindall knutschen sich in Öffentlichkeit ab!

Mike (44) und Zara Tindall (41) sind wohl das unroyalste Paar der britischen Königsfamilie. So hatte sich der ehemalige Rugbyspieler zuletzt gern mal im knappen Höschen beim Eisbaden gezeigt oder an der britischen Ausgabe vom Dschungelcamp teilgenommen. Doch nicht nur das hebt die beiden vom Rest der Familie ab. Auch Zärtlichkeit tauscht das Pärchen gern unverblümt aus – so wie jetzt wieder: Bei einem Event küssten sich Mike und Zara leidenschaftlich!

Am Donnerstag waren die beiden zu Gast beim Cheltenham Festival. In aufeinander abgestimmten Outfits posierten der ehemalige Sportler und die Tochter von Prinzessin Anne (72) für die Fotografen. Doch das war nicht das einzige Highlight: Die beiden gaben sich vor versammelter Presse einen dicken Kuss – und wirkten dabei ziemlich glücklich. Freudestrahlend lag sich das Ehepaar danach in den Armen.

Dass vor allem Mike öfter Mal aus der Reihe tanzt, scheint für ihn keine größeren Konsequenzen zu haben. Vor allem sein Ausflug in den TV-Busch war wohl unkommentiert geblieben. "Ich glaube nicht, dass [meine Schwiegermutter] zugeschaut hat, aber ich denke, Zara könnte es ihr erzählt haben", hatte er in einem Interview mit "Good Morning Britain" verraten.

James Whatling / MEGA Mike und Zara Tindall

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall nach Mikes Auszug aus dem UK-Dschungelcamp

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall

