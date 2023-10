"Noch nie glücklicher": Rumer Willis genießt ihr Mamaleben

Rumer Willis (35) genießt ihr Baby-Glück in vollen Zügen! Die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) wurde im April dieses Jahres zum ersten Mal Mama: Mit ihrem Partner Derek Richard hieß sie ihre kleine Tochter Louetta auf der Welt willkommen. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans an ihrem Familienalltag teilhaben. Wie sehr sie ihr neues Leben als Mutter schätzt, macht Rumer nun mit einem rührenden Post deutlich!

"Mein Leben ist ein Geschenk. Ich war noch nie glücklicher und fühle mich so verliebt wie nie zuvor", schwärmt die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein niedliches Foto, auf dem sie mit ihrem Liebsten und ihrem Baby an einem Strand in die Kamera lächelt. Ganz sentimental fügt Rumer abschließend hinzu: "Ich habe die wundervollste Tochter [...]. Und meine Geschichte hat gerade erst begonnen."

Das Posting kam kurz nachdem sich die "House Bunny"-Darstellerin gegen fiese Kommentare von Hatern im Netz wehren musste. User hatten sie für ihren privilegierten Lebensstil kritisiert und behauptet, dass sie als sogenanntes Nepo-Baby nur durch ihre berühmte Familie Erfolg hat. "Ich bin auch nur ein Mensch und habe Gefühle. [...] Ich würde es sehr schätzen, wenn ihr nicht so gemein zu mir seid", betonte Rumer.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Derek Richard mit ihrer Tochter Louetta

Getty Images Rumer Willis, Schauspielerin

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

