"Versauter als ich": Anne Wünsche auch virtuell auf OnlyFans

Anne Wünsche (32) verführt ihre Fans jetzt doppelt! Die Influencerin ist seit fast einem Jahr auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. In den vergangenen Monaten wurde sie dort auch zunehmend offener. Die dreifache Mutter hat jedoch klare Grenzen. Alles, was in die Porno-Richtung geht, ist für sie tabu. Bald dürfen sich ihre Abonnenten auf eine spannende Neuerung freuen: Anne flirtet mit ihnen bald auch als virtuelle Person.

In ihrer Instagram-Story kündigte die 32-Jährige an, dass es sie auf der Erotikplattform in Zukunft auch als AI-Girl geben werde. Das bedeutet, dass man sich dort eine von einer künstlichen Intelligenz erstellten Frau mit Annes Gesicht anschauen und sich sogar mit ihr anfreunden kann. "Sie ist so hübsch geworden und sie ist versauter als ich", findet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin.

Ob Anne dank ihres virtuellen Doubles dann auch mehr Zeit für sich hat? Die Berlinerin hat viele Projekte gleichzeitig am Laufen und muss sich nebenbei noch um ihre Kinder und den Haushalt kümmern. Die Café-Besitzerin müsse stets funktionieren. "So geht das nicht mehr. Es muss sich was ändern. Jetzt", hatte sie vor wenigen Monaten klar gemacht.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2023

