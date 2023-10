Zooey Deschanel bekam wegen Beziehung zu Jonathan Kritik

Ihrer Liebe kann nichts und niemand etwas anhaben! Seit etwa vier Jahren gehen Zooey Deschanel (43) und ihr Liebster Jonathan Scott (45) gemeinsam durchs Leben. Vor rund zwei Monaten gaben die Schauspielerin und der "Property Brothers"-Star dann schließlich überglücklich ihre Verlobung bekannt. Doch jetzt geben die beiden überraschend offen zu: Der Anfang von Zooey und Jonathans Beziehung war alles andere als leicht...

Mit People sprechen die beiden jetzt über den Anfang ihrer Beziehung – und über die negativen Kommentare, mit denen sie anfangs zu kämpfen hatten. Nachdem Zooey das erste gemeinsame Bild mit dem 45-Jährigen gepostet hatte, hagelte es nämlich heftig Kritik. "Ich erinnere mich, dass ich es mir ansah und der erste Kommentar direkt darunter lautete: 'Warum zum Teufel ist sie mit einem Property-Bruder zusammen?' Ich dachte nur: 'Entschuldigung – unhöflich!'", erinnert sich Jonathan.

Trotz der bösen Zungen schien Zooey selbst schnell von der TV-Bekanntheit begeistert zu sein – anlässlich ihres ersten Dates führte Jonathan sie nämlich in einen Escape Room aus, was der "New Girl"-Darstellerin sehr imponierte. "Ich hatte noch nie einen gemacht, und er erzählte mir immer wieder, wie sehr er sie mag", berichtet die 43-Jährige und fügt dem hinzu: "Es klang ganz nach meinem Geschmack und ich war sofort begeistert. Um ehrlich zu sein, war ich beim ersten Mal nicht so gut, aber inzwischen bin ich ziemlich geübt."

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott im August 2023

Getty Images Zooey Deschanel and Jonathan Scott im Februar 2020

Instagram / jonathanscott Jonathan Scott und Zooey Deschanel im August 2023 in Paris

