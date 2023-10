Arnold Schwarzenegger findet das Älterwerden einfach scheiße

Arnold Schwarzenegger (76) kann sich mit dem Gedanken einfach nicht anfreunden! Der Ex-Mann von Maria Shriver (67) ist seit mehr als 40 Jahren ein großer Name in Hollywood. Bevor der gebürtige Österreicher als Schauspieler in den USA bekannt wurde, hatte er bereits große Erfolge als Bodybuilder feiern können. Doch inzwischen hat sich der ehemalige Gouverneur von seinem geliebten Sport verabschiedet, was ihm große Kopfschmerzen bereitet: Arnold hat einfach keine Lust aufs Älterwerden!

In der "Howard Stern Show" machte der 76-Jährige seinem Ärger Luft: "'Ja, du bist scheiße. Schau dir diesen Körper an. Sieh dir diese Brustmuskeln an, die mal fest und keck und wirklich kraftvoll waren, mit einer Streifung darin.' Jetzt hängen sie nur noch da", empörte er sich. Der einstige "Terminator"-Darsteller fühle sich wie "beschädigte Ware" – Arnold scheint das Altern einfach nicht akzeptieren zu wollen: "Es ist einfach scheiße."

Freundin Heather weiß ihren Liebsten bestimmt aufzumuntern – das Paar ist seit rund zehn Jahren zusammen. Vor zwei Wochen statteten Arnold und seine Freundin dem Oktoberfest in München einen Besuch ab. Daily Mail liegen Aufnahmen vor, die die beiden in Lederhose und Dirndl auf der Wiesn zeigen.

Getty Images Arnold Schwarzenegger in Cannes, 1977

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Jahr 1980

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan bei den Bambi Awards 2017

