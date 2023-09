Nach Baby Zane: Brian Austin Green und Sharna sind verlobt!

Brian Austin Green (50) sagt Ja! Der Schauspieler war bis 2021 mit seiner Kollegin Megan Fox (37) verheiratet. Nach der Trennung hatte er schnell mit der Tänzerin Sharna Burgess (38) sein Glück gefunden. Im Juli verkündeten die beiden dann süße Neuigkeiten: Sie sind Eltern eines Sohnes geworden. Der Kleine hört auf den Namen Zane Walker Green. Und nun machen sie endlich Nägel mit Köpfen: Brian und Sharna geben ihre Verlobung bekannt!

Bei Instagram teilen die beiden ihr Glück. In einem Video verschränken die beiden nach einander ihre Hände miteinander, auch das Händchen ihres Sohnes und die von Brians Kids aus früheren Beziehungen sind dabei. Ganz oben liegt schließlich Sharnas linke Hand und präsentiert den Fans den funkelnden Verlobungsring. Das Video kommentiert das zukünftige Ehepaar lediglich mit den Worten: "Unser neues Kapitel." Im Hintergrund ist ein romantisches Gedicht zu hören, dass von einer besonderen, starken Liebe erzählt: "Ich hoffe, eure Liebe wird immer wachsen, sich verändern. Ich hoffe, eure Liebe ist stark und frei. Und mögt ihr euch immer wiederfinden – wie der Fluss das Meer findet."

Und auch Brians Ex Megan dürfte ihm sein Glück von Herzen gönnen. Denn trotz ihrer Trennung haben die beiden ein gutes Verhältnis. So betonte ein Insider gegenüber Us Weekly: "Dass sie eine gute Beziehung haben, macht es für sie einfacher, mit anderen Dingen in ihrem Leben zurechtzukommen."

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2022

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und Sharna Burges im September 2023

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de