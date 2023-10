Glückliche Eltern: Fata Hasanović macht Izi Liebeserklärung

Fata Hasanović (28) ist überglücklich. Im August dieses Jahres ist die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mama geworden. Mit ihrem Partner Izi hatte sie einen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Sein Name ist auch schon bekannt: Der Kleine hört auf Malik. Und das Baby macht seine Eltern offenbar zu besonders glücklichen Menschen. Jetzt macht Fata ihrem Liebsten eine emotionale Liebeserklärung.

Bei Instagram widmet Fata ihrem Schatz einen liebevollen Post. "Seit über sechs Wochen sind wir nun Eltern. Wir reden oft darüber, wie sehr wir uns Mühe geben werden, gerade weil wir selbst zum Teil keine guten Vorbilder hatten. [...] Wir beide wissen, in was für Schuhen der jeweils andere gelaufen ist, um heute da zu sein, was wir sind", beginnt sie ihren Post und macht ihrem Izi dann ein süßes Versprechen: "Ich bin immer für dich da – immer. Unser Sohn soll wissen, wie es ist, wenn zwei Menschen sich lieben und dass Liebe nicht wehtun muss." Dazu teilt sie Bilder, auf denen sie ihren Partner verliebt anstrahlt.

Auch das Gefühl, Mama zu sein, scheint Fata sehr emotional zu stimmen. Mitte September teilte sie einen Post, der sie beim Stillen ihres Kleinen zeigt. Dabei kommen der Influencerin sogar die Tränen. "Mein Herz ist so schwer und alles ist noch so emotional aufgeladen, wenn ich ihn ansehe", erzählt sie ergriffen.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanvić und ihr Partner Izi, 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Baby, September 2023

