Nicht einsam? Caitlyn Jenner will keine Beziehung mehr!

Caitlyn Jenner (73) gibt ein Liebes-Update. 2016 hatte sich die einstige Leistungssportlerin als Transfrau geoutet. Damit hatte sie vor allem ihre Familie überrascht. Für ihre Töchter Kendall (27) und Kylie Jenner (26) war ihre Geschlechtsumwandlung alles andere als leicht – auch Caitlyns Ex-Frau Kris Jenner (67) musste das erst mal sacken lassen. Inzwischen sind ein paar Jahre ins Land gezogen – hat Caitlyn eigentlich derzeit jemanden in ihrem Leben?

Ist Caitlyn verliebt? Im Interview mit The Times stellt die 73-Jährige nun klar: Aktuell ist sie Single. Und wenn es nach der Reality-TV-Bekanntheit geht, soll das auch künftig so bleiben. "Ich werde in der Zukunft nie eine Beziehung haben. Ich sehe das einfach nicht in meinem Leben. Ich bin nicht auf der Suche danach", erklärt sie. Ihr gehe es gut damit und sie fühle sich überhaupt nicht einsam.

Mit Kris war Caitlyn von 1991 bis 2015 verheiratet. Zusammen durchlebten sie während ihrer Ehe viele Höhen und Tiefen – heute haben sie sich jedoch nicht mehr viel zu sagen. "Ja, es ist traurig. Wenn es irgendeine Kommunikation gibt, spricht meine Managerin mit ihr", erzählte die Ex-Zehnkämpferin in der britischen TV-Sendung "This Morning".

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner im März 2022 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Caitlyn und Kris Jenner 2016

Anzeige



