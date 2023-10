"Schlüsselerlebnis": Deshalb nahm Daniela Katzenberger ab

Sie erläutert die Hintergründe! Daniela Katzenberger (37) ist dafür bekannt, dass sie sich selbst gerne mal auf die Schippe nimmt. Besonders ihr Gewicht spielte in letzter Zeit eine sehr große Rolle für die Kultblondine. Im Netz zeigte die Mallorca-Auswanderin dann vor Kurzem stolz ihren Abnehmerfolg: Ganze zehn Kilo hat sie abgespeckt. Jetzt verrät Daniela, warum sie überhaupt Gewicht verlieren wollte.

"Ich hab ehrlich gesagt Leute immer ein bisschen belächelt, die so von einem 'Schlüsselerlebnis' erzählt haben. Aber ich hatte das auch", schreibt Dani in ihrer Instagram-Story. "Ich war vor ein paar Monaten bei meiner Freundin in Deutschland, wo ich noch ein paar Sachen im Keller eingelagert hatte, bevor wir vor acht Jahren nach Malle sind", beginnt sie zu erzählen. Beim Ausmisten habe sie alte Jeans anprobiert. "Nix von dem Krempel hat mehr gepasst, ich war so extrem traurig", ärgert sich die Katze.

"Jeans und Kinder sagen immer die Wahrheit. Genau das war der Moment", erinnert sie sich. Daniela weiß, dass sie sich auch einfach neue Hosen hätte kaufen können, aber das sei nicht infrage gekommen. Folglich habe die Frau von Lucas Cordalis (56) angefangen, ihr gewohntes Verhalten zu ändern.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019 in München

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de