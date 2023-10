Auf Geburtstagsparty: Rihanna tanzt eng umschlungen mit A$AP

Sie sind ein wahres Power Couple. Seit etwa drei Jahren sind Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) ein Paar. Nachdem sie ihre Beziehung publik gemacht hatten, bekamen sie im darauffolgenden Jahr erstmals Nachwuchs. Die Geburt von Baby Nummer zwei vor wenigen Monaten machte das Glück der beiden perfekt. Trotzdem nehmen sich die Musiker noch immer Zeit zu zwei. Wie auch jetzt wieder: Auf A$APs Geburtstagsfeier vergnügt sich Rihanna mit ihrem Liebsten auf der Tanzfläche.

In mehreren Videos, die auf Instagram von einem Partygast geteilt wurden, war zu sehen, wie Rihanna liebevoll mit dem US-Rapper tanzte. Auf einem luxuriösen Boot schmiss sie dem 35-Jährigen eine ansehnliche Party zu seinem Geburtstag. In einem Clip schmiegte sich die "Diamonds"-Interpretin eng an A$AP. Bevor es dann an Bord des Luxus-Cruisers in Form eines Dance Battles aber so richtig zur Sache ging, hatte Rihanna ihrem Liebsten noch einen Glück bringenden Kuss gegeben. Umgeben von ihren Freunden schienen die beiden den Abend dabei sichtlich zu genossen zu haben.

Während die Superstars ein Leben im Rampenlicht führen, halten sie ihr Familienglück privat. Doch erst kürzlich hatte die 35-Jährige einen seltenen Einblick in dieses gegeben. Bilder, die TMZ geteilt hatte, hatten die kleine Familie bei einem zuckersüßen Fotoshooting in ihrem Zuhause gezeigt. Darauf hatten die frischgebackenen zweifachen Eltern stolz mit Baby Riot posiert.

Instagram / sheis_erikab A$AP Rocky und Rihanna, 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky, März 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

