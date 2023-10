Khloé und Kim Kardashian überraschen mit Bier-Beichte

Auf diesem Gebiet haben Kim (42) und Khloé Kardashian (39) noch keine Erfahrung! Sie und ihre Schwestern Kendall (27), Kourtney (44) und Kylie (26) sind dafür bekannt, mit ihrem Auftreten aufzufallen. In ihrer US-amerikanischen Reality-TV-Sendung "The Kardashians" berichtet die berühmte Familie über pikante Themen und ihren Luxus-Lifestyle. Drama und Zoff sind vorprogrammiert. Nun sorgen Kim und Khloé aber für einen Lacher: Beide haben noch nie in ihrem Leben ein Bier getrunken!

In einer aktuellen Folge der vierten Staffel von The Kardashians machen die Schwestern ein Geständnis. "Ich habe noch nie ein normales Bier getrunken – niemals Corona oder irgendeine amerikanische Sorte", beichtet Khloé vor laufender Kamera. Ihre Schwester Kim erzählt ebenfalls, noch nie gekostet zu haben. "Oh, das hört sich süß an! Ich habe noch nie Bier getrunken", läutet die 42-Jährige ein.

Ohnehin ist bekannt, dass der Kardashian-Jenner-Clan viel Aufsehen erregt. Im vergangenen Jahr sorgte Kendall Jenner bei dem kläglichen Versuch, eine Gurke zu schneiden, für Aufregung. Augenscheinlich hatte das Victoria's Secret-Model bis dato keine Erfahrung darin – Im Netz ging Kendalls Gurken-Fail viral.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2023

