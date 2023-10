Mark Forster und Lena posieren gemeinsam bei Filmpremiere

Sie gewähren ihren Fans einen seltenen Anblick! Mark Forster (40) und Lena Meyer-Landrut (32) gehören zu den wohl bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands. Doch sind sie nicht nur als Musiker in aller Munde, sondern suchen auch als einstige The Voice Kids-Juroren nach den Gesangstalenten von morgen. Bei einem Event stehen die beiden erstmals wieder gemeinsam vor der Kamera: Mark und Lena posieren zusammen auf dem roten Teppich.

Zur Premiere des Animationsfilms "Trolls" erscheint das Duo zusammen. Der Grund: Die beiden Sänger leihen den Hauptfiguren des Streifens erneut ihre Stimmen. Für das Event haben sie sich auch ordentlich in Schale geworfen. Während sich Mark in einer lässigen Bomberjacke und passender Cordhose präsentiert, überzeugt die "Better"-Interpretin im schwarzen Zweiteiler. Dabei gewährt Lenas bauchfreier Blazer einen Blick auf ihren durchtrainierten Body. Neben zwei Figuren des Kinofilms schenken die beiden der Kamera ihr bestes Lächeln.

Zuletzt versetzte Lena ihre Fans in große Sorge: Denn sie hatte nur kurz zuvor einen fatalen Reitunfall gehabt. "Vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch geholt. Klar, ein Knochen reicht nicht", teilte die 32-Jährige daraufhin via Instagram. Ihrer Community legte sie in dem Zuge nah, zu jeder Zeit auf sich Acht zu geben.

Anzeige

Timm, Michael Mark Forster im September 2022 in Berlin

Anzeige

ActionPress Mark Forster und Lena Meyer-Landrut, 2023

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de