"Sehr emotional": So reagierte Adele auf Rich Pauls Memoiren

Er gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben! Rich Paul (41) und Adele Adkins (35) hatten sich im Jahr 2021 kennen und lieben gelernt. Seit die Sängerin mehrfach Andeutungen machte und sich selbst als Ehefrau bezeichnete, machen sogar Gerüchte um eine mögliche Hochzeit der beiden die Runde. Nun hat der Unternehmer sein erstes Buch geschrieben – in dem er die emotionale Geschichte seines Lebens erzählt. Wie Rich nun verrät, haben diese Erzählungen Adele alles andere als kaltgelassen!

Gegenüber People erzählt der Sportagent, dass die Details seiner traumatischen Erziehung seine Partnerin "sehr berührt" haben. "Es war sehr emotional", fügt er hinzu. Für Adele sei es schwierig gewesen, Richs Ausführungen zu lesen, da auch sie eine schwierige Kindheit gehabt habe. So sei ihr Opa, als sie zehn Jahre alt war, an Krebs erkrankt und kurz darauf gestorben. Zu ihrem Vater habe sie die meiste Zeit ihres Lebens keinen Kontakt gehabt und ihn erst kurz vor seinem Tod wiedergesehen.

In seinen Memoiren berichtet Rich von einschneidenden Kindheitserlebnissen mit seiner drogenabhängigen Mutter und wie er daraufhin früh selbst in die Kriminalität abrutschte. "Ich hatte nie die Chance, ein Kind zu sein. Crack war so stark, dass es die Liebe meiner Mutter dezimierte und meine Adoleszenz beschleunigte. Ich musste sofort von einem Jungtier zu einem jungen Wolf heranwachsen", schreibt er in seinem Buch.

Anzeige

Getty Images Adele, Februar 2017

Anzeige

Getty Images Rich Paul im Februar 2017

Anzeige

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de