Süß: Lily Collins mit Hund und Mann auf Lastenrad unterwegs

Sie genießen ihren Urlaub in vollen Zügen. Seit über zwei Jahren gehen Lily Collins (34) und Charlie McDowell (40) als Eheleute durchs Leben. Und die Schauspielerin und ihr Liebster sind wohl noch so verliebt wie am ersten Tag. Das zeigen die Emily in Paris-Beauty und ihr Partner nämlich nun bei einem romantischen Liebesurlaub: Lily teilt von diesem Trip ein paar coole Bilder im Netz.

Via Instagram gewährt die Beauty ihren Fans einen kleinen Einblick. Ziemlich lässig, mit Mütze und Jeans ist Lily im Urlaub in Kopenhagen mit ihrem Partner und ihrem Hund Redford unterwegs. Mit einem Lastenfahrrad cruisen sie offenbar ganz entspannt durch die dänische Hauptstadt. "Kostbare Fracht – danke, dass du eine für das Team aufgenommen hast, Charlie", schreibt Lily zu den Schnappschüssen.

Die beiden scheinen eine echte Bilderbuchehe zu führen und immer füreinander da zu sein. "Als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, ermutigte er mich, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich brauche", schwärmte Lily in einem früheren Interview mit People über den Filmregisseur.

Lily Collins, Schauspielerin

Lily Collins, Schauspielerin

Lily Collins, Met Gala 2023

