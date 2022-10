So verliebt: Lily Collins kuschelt sich an Charlie McDowell

So verliebt sind Lily Collins (33) und ihr Ehemann Charlie McDowell (39). Nachdem sich das Paar im September 2020 während eines Roadtrips in Santa Fe verlobt hatte, folgte rund ein Jahr später die romantische Hochzeit. Am 4. September 2021 haben sich die Tochter von Phil Collins (71) und der Regisseur das Jawort gegeben. Und die beiden scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Zumindest weichen sie auch auf einem Event dem anderen nicht von der Seite.

Lily kuschelte sich an ihren Ehemann, als sie auf dem roten Teppich der Modenschau von Ralph Lauren in Kalifornien posierten. Die 33-jährige Schauspielerin trug ein schickes übergroßes Oberteil mit Schottenkaro und sah in dem ärmellosen Top und der taillierten schwarzen Hose unglaublich aus. Der Filmregisseur passte dazu mit seinem braunen Hahnentritt-Zweireiher mit markanten Krageneinsätzen und einem weißen Hemd mit geschwungenem Kragen.

Lily und Charlie lernten sich ursprünglich bei der Arbeit am Set von "Gilded Rage" kennen. 2019 outeten sich die beiden dann öffentlich als Paar. Der Filmemacher war zuvor mit Stars wie Emilia Clarke (35) und Rooney Mara (37) liiert gewesen. Mit Lily scheint er jetzt endlich angekommen zu sein.

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell, Oktober 2022

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

