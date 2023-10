Yeliz versus Peter: Wen finden die Fans besser bei Promi-BB?

Die Fans haben eine klare Meinung! Ab dem 20. November ist es wieder so weit: Einige Sternchen ziehen wieder in die Promi Big Brother ein und werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Doch wer wird in diesem Jahr die Zuschauer davon überzeugen müssen, in der Show bleiben zu dürfen? Wie nun bekannt gegeben wurde, werden unter anderem Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56) um ihren Platz im Haus kämpfen – doch wen finden die Fans besser? Das "Promi Big Brother"-Publikum sieht eher Yeliz an der Spitze.

Aus einer Promiflash-Umfrage geht hervor, dass die Leser eher auf der Seite von der Make Love, Fake Love-Bekanntheit stehen. So freuen sich 451 von insgesamt 666 Teilnehmern, was rund 62 Prozent ausmachen, die Brünette in der Show sehen zu werden [Stand: 9. Oktober, 20:41]. Nur 274, also fast 38 Prozent, sind der Meinung, dass Peter viel eher der Publikumsliebling ist. Ob das auch noch so sein wird, wenn die anderen Kandidaten bekannt gegeben werden, wird sich noch zeigen.

Doch unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram sieht die Welt ganz anders aus: Die Fans können sich wohl für beide nicht wirklich begeistern! "Und wann genau werden jetzt die Promis vorgestellt?! Das kann doch wirklich nur ein Witz sein", wettert eine Userin. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Noch langweiligere Kandidaten habt ihr nicht gefunden, oder?" Viel wünschen sich das alte "Promi Big Brother" zurück, als nicht nur Realitystars daran teilgenommen hatten: "Bitte macht [es] wieder so wie es früher war ohne die ganzen Möchtegern-Promis."

Yeliz Koc, Influencerin

Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

Yeliz Koc, Influencerin

