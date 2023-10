43. Geburtstag: Nick Cannon feiert mit Zwillingen und Mama

Nick Cannon (43) feiert seinen Ehrentag im Kreise der Familie. Der Comedian ist stolzer Papa von zwölf Kindern. Seine beiden ältesten Sprösslinge Moroccan (12) und Monroe (12) hat er mit der Pop-Queen Mariah Carey (54). Auch wenn er sich gerne im Netz mit all seinen Kindern zeigt, sind Schnappschüsse mit den Zwillingen eher selten. Doch seinen 43. Geburtstag feiert Nick nun gemeinsam mit den beiden.

Bei Instagram teilt das Geburtstagskind ein niedliches Bild mit seinem Nachwuchs. Darauf knuddelt er die beiden vor seiner Geburtstagstorte und einer Menge Cupcakes. Mit dabei ist auch Nicks Mama Beth. "Was für ein Abschluss dieses Geburtstags. Mit meinen Erstgeborenen und meiner Mama", schreibt der jetzt 43-Jährige glücklich. In seiner Story zeigt er, wie er seinen Ehrentag zusammen mit Moroccan und Monroe im Six Flags Magic Mountain, einem Themenfreizeitpark in Kalifornien, verbringt.

Und das Papadasein scheint für Nick echtes Glück zu sein. Im Juli postete er ein Foto mit seiner jüngsten Tochter Halo und ihrer Schwester Onyx beim Kuscheln. "Es ist so toll, meine Töchter zusammen in unserem Kinderzimmer spielen zu sehen [...] Ich bin so dankbar für diese Reise mit all meinen Kindern und die wertvollen Lektionen, die ich auf meinem Weg lernen werde", fasste der US-Amerikaner sein Glück in Worte.

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Zwillingen

Getty Images Nick Cannon, April 2023

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Töchtern Halo und Onyx

