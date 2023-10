"Kenne die gar nicht": Das sagt Nico Legat zu Marlisa-Flirt

Für ihn ist das wohl nichts wirklich Ernstes! Nico Legat gilt seit seiner Teilnahme bei Temptation Island als Single, nachdem er seiner damaligen Freundin in der Show fremdgegangen ist. Zuletzt deutete aber Mrs.Marlisa an, dass zwischen ihr und dem Sohn von Thorsten Legat (54) etwas Unverbindliches läuft. Aber Nico ist offenbar ein bisschen überfordert mit der neuen Sache mit Marlisa!

In der Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben plaudert Nico jetzt über sein Verhältnis zu Marlisa. Während sie von einer Freundschaft Plus spricht, sieht der Realitystar das etwas anders. "Ich habe die Frau zweimal nur auf Partys getroffen, habe vielleicht zehn oder fünfzehn Minuten mit der alleine gesprochen. Ich kenne die ja gar nicht richtig, nur vom Handy. Ich weiß gar nicht, wer sie als Mensch ist", erklärt Nico im Einzelinterview. Offenbar sieht er das Ganze noch locker!

In einer vergangenen Folge der Reality-Doku hatte Marlisa noch von Nico geschwärmt. "Wir hatten gleich eine gute Verbindung zueinander und haben uns gut verstanden. Wir haben uns ein paar Mal schon getroffen, er war in Berlin und ich war in Köln", gab sie damals zu.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige

RTLZWEI Nico Legat, "B:Real"-Star

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de