Flying Uwe ändert seine Meinung zur "7 vs. Wild"-Teilnahme

Social-Media-Star Flying Uwe (37) hat sich kürzlich auf Instagram zu einer möglichen erneuten Teilnahme bei der Survival-Show 7 vs. Wild geäußert. In einem Video verriet er, dass er zunächst scherzhaft gesagt habe, er würde "auf keinen Fall, nie wieder" mitmachen. Doch dann stellte er klar: "Das war natürlich Spaß, Leute, natürlich würde ich da mitmachen." Der 36-Jährige erklärte weiter, dass er mittlerweile eine Basis im Bereich Survival habe und sich deshalb eine erneute Teilnahme sehr gut vorstellen könnte.

Uwe gab zu, dass vor allem die Herausforderung, komplett allein in der Wildnis zurechtzukommen, ihn besonders reizen würde. Er betonte, wie sehr er es liebe, sich selbst zu fordern und weiterzuentwickeln. "Das erste Mal ist immer das schwerste Mal", erklärte er, und fügte hinzu, dass er unbedingt herausfinden wolle, wie es sei, sich in einem zweiten Versuch noch besser zu schlagen. "Das muss ich nochmal erleben. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen", so der zweifache Familienvater, "wenn noch eine '7 vs. wild'-Staffel kommt, ich bin definitiv mit am Start". Damit ließ er keinen Zweifel daran, dass er bei einer neuen Staffel der erfolgreichen Show bereit wäre, erneut ins Abenteuer zu starten.

Uwes Fans dürften sich über diese Aussage freuen, denn er hat mit seiner Teilnahme an der vergangenen Staffel von "7 vs. Wild" bereits bewiesen, dass er nicht nur körperlich, sondern auch mental extrem belastbar ist. Gemeinsam mit LetsHugo unterhielt der Hamburger die Zuschauer bestens. Wie Uwe einst in einem Interview verriet, sei es für ihn besonders wichtig, immer neue Grenzen auszuloten – auch, um ein Vorbild für seine Kinder zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Julia Beautx, Joe Vogel und Joey Kelly im Finale von "7 vs. wild" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

Anzeige Anzeige

Anzeige