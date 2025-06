Bestätigt: Fünfte "7 vs. Wild"-Staffel geht an den Amazonas

Gute Nachrichten für alle 7 vs. Wild-Fans. Nachdem bereits viel spekuliert wurde, ist die fünfte Staffel der Survivalshow jetzt bestätigt. Auf dem offiziellen Instagram-Account gibt es ein erstes Teaser-Video. Und das verrät auch direkt das Ziel der neuen Abenteurer: Es geht an den Amazonas, also mitten in den Dschungel. Obwohl es schon eine "7 vs. Wild"-Staffel im Regenwald von Panama gab, wird diese sicher ganz anders werden. Der Amazonas ist nicht nur der längste Fluss der Welt, sondern auch von dem größten Urwaldgebiet der Welt umgeben. Somit könnte die Vorstellung von Show-Erfinder Fritz Meinecke (36), eine Elite-Staffel zu machen, sogar realistisch sein. Die Kandidaten sind allerdings noch nicht bekannt. Los geht es schon im Herbst dieses Jahres.

Die Fans der Show sind gleichermaßen überrascht und begeistert von der Ankündigung. Denn zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es dieses Jahr keine neue Season geben. Auch ehemalige Kandidaten können es kaum erwarten. In den Kommentaren meldet sich unter anderem Knossi (38) zu Wort, der an der zweiten und dritten Staffel teilnahm. "Hoffentlich alleine, nackt, nur mit Messer", witzelt der Streamer. Joe Vogel, Survival-Experte und Teilnehmer der Staffel 2024, ist ebenfalls gespannt und kommentiert mit einem Herz und einem Flammen-Emoji. Dem schließt sich Joey Kelly (52) mit einer Reihe Flammen-Emojis an. Wie genau die kommende Staffel aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Allerdings hat Fritz sicherlich noch die ein oder andere Überraschung parat. Schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder neue Regeln und Konzeptänderungen, die "7 vs. Wild" spannend hielten. Nachdem die Teilnehmer in den ersten beiden Jahren alleine angetreten waren, gab es danach eine Team-Staffel, und vergangenes Jahr war es der Gruppe freigestellt, ob sie zusammenbleiben oder alleine losziehen. Für die fünfte Ausgabe stellte Fritz sich eine noch härtere Herausforderung vor. Wie er in einem Twitch-Stream erzählte, würde er die Kandidaten am liebsten für ganze 30 Tage in die Wildnis schicken – und das mit nur sieben Gegenständen.

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

