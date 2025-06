Überblick über Katy Perry und Orlandos turbulente Beziehung

Kriselt es bei Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48)? Seit einigen Tagen halten sich Trennungsgerüchte über die Sängerin und den Schauspieler. Promiflash liefert euch nun eine Chronik ihrer turbulenten Beziehung: Die beiden begannen ihre Romanze 2016, begleitet von großen öffentlichen Auftritten und privaten Einblicken – wie etwa in ihrem gemeinsamen Bemühen, ihre Beziehung mit Paartherapien zu stärken. Am Valentinstag 2019 feierte das Paar seine Verlobung. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Daisy Dove im Jahr 2020 schien das Paar näher zusammenzurücken. Doch der Glanz dieser Verbindung scheint nun zu verblassen...

Während die Sängerin aktuell mit ihrer "Lifetimes"-Tour um die Welt reist, soll es immer häufiger Spannungen zwischen ihr und ihrem langjährigen Partner geben. Am vergangenen Wochenende wurde Katy in Sydney gesichtet, wie sie gemeinsam mit Tochter Daisy (4) einen Ausflug in den bekannten Themenpark Luna Park unternahm – ohne den markanten Verlobungsring, den Orlando ihr damals überreicht hatte. Obwohl sie gelegentlich auf das Schmuckstück verzichte, sorgt das Fehlen des Rings nun für neue Spekulationen über die Beziehung der beiden.

Quellen berichten, dass die Belastungen durch Katys Tour sowie die durchwachsenen Kritiken ihres Albums "143" einen bemerkenswerten Druck auf die Beziehung ausgeübt haben sollen. Auch die Planung der schon mehrfach verschobenen Hochzeit liege momentan auf Eis. Orlando selbst soll sich zuletzt zunehmend allein in die Öffentlichkeit begeben haben, wie etwa bei der Premiere seines neuesten Films "Deep Cover". Dabei war sein Hund Biggie Smalls stets an seiner Seite, den er scherzhaft als emotionalen Beistand bezeichnete.

GP/ MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

