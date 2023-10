Jannik Kontalis wollte mit Yeliz Koc zu "Prominent getrennt"

Jannik Kontalis wollte offenbar wieder ins Fernsehen! Der Influencer hatte in der Show Make Love, Fake Love die Hannoveranerin Yeliz Koc (29) kennengelernt. Auch danach waren die beiden einige Monate ein Paar, aber nach einer kurzen On-off-Phase trennten sie sich endgültig. Allzu gut sind die beiden nicht mehr aufeinander zu sprechen. Aber Jannik wollte trotzdem mit seiner Ex Yeliz in eine Realityshow gehen!

Das verrät Yeliz in einem Q&A auf Instagram. Ein Fan wollte nämlich von der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) wissen, ob sie mit Jannik an Prominent getrennt teilnehmen würde. "Er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bei Promi Big Brother bin und habe ihm gesagt, dass ich keine Zeit habe", erklärt Yeliz. Allerdings wäre sie dazu auch sonst noch nicht in der Lage: "Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch zu früh gewesen, wegen der ganzen Emotionen."

Erst vor Kurzem verkündete die einstige Bachelor-Kandidatin, dass sie in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" teilnehmen wird. Neben Peter Klein (56) zieht die Mutter einer Tochter in den Container – die anderen Kandidaten sind allerdings bislang noch nicht bekannt.

