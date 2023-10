Julian Zietlow entspannt splitterfasernackt in den Bergen

Julian Zietlow (39) lässt die Hüllen fallen. Der einstige Fitness-Influencer sorgte mit seinem Liebesleben zuletzt für jede Menge Aufsehen: Er verließ seine Frau Alina Schulte im Hoff und ihre gemeinsamen Kinder und schloss sich einer Sekte in Thailand an. Dort kam er mit Kate Kolosovskaia zusammen, die er immerzu als seine Königin und Seelenverwandte bezeichnete. Doch so turbulent wie ihre Liebe gestartet hatte, endete sie wieder: Im September gaben sie ihre Trennung bekannt. Davon erholt sich Julian auf seine eigene Art und Weise und gönnt sich eine Auszeit im Adamskostüm.

Der Unternehmer teilt auf Instagram ein Video, das ihn in den Bergen zeigt: Vor einer idyllischen grünen Kulisse sitzt der zweifache Vater auf einer Holzbank und meditiert. Dabei hält er die ganze Zeit die Augen geschlossen und scheint sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Zwischendurch inhaliert er etwas aus einer Pfeife, das seinem Gesichtsausdruck nach zu Urteilen ganz schön stark sein muss. Doch das ist nicht das Interessanteste an dem Post: Er sitzt nur mit einer Kette um den Hals splitterfasernackt auf der Bank. Lediglich ein kleines Tuch bedeckt sein bestes Stück.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Julian einen Clip teilt, in dem er sich ohne jegliche Kleidung zeigt: Er ließ sich dabei filmen, wie er komplett nackig vor einem hinduistischen Tempel meditiert. Damit verstieß er gegen die balinesischen Vorschriften, wie Bali Express berichtete. So wurde seine Aktion als eine "schändliche Tat" betitelt.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Oktober 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

