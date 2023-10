Schwangere Renata Lusin stand wieder auf dem Tanzparkett!

Sie zog die Zuschauer in den Bann! Renata Lusin (36) musste in diesem Jahr schon mehrere Schicksalsschläge verkraften: Die Profitänzerin erlitt drei Fehlgeburten. Ihr und Valentins (36) Kinderwunsch soll sich nun endlich erfüllen: Die Beauty erwartet nämlich wieder Nachwuchs und ist bereits im fünften Monat schwanger. Für das Baby will die werdende Mama künftig kürzertreten. Für einen Tanz mit ihrem Mann machte Renata nun allerdings eine Ausnahme!

Auf Instagram teilen die werdenden Eltern einige Eindrücke von ihrer Performance in der Fruchthalle Kaiserslautern – und ihre Darbietung kann sich definitiv sehen lassen! "Wie sehr ich es vermisst habe, wieder zu tanzen", verrät die 36-Jährige unter dem Beitrag und fügt hinzu: "[...] Und jetzt tanzen wir wieder zu dritt, wo ich im fünften Monat schwanger bin." Renata sei total gespannt, wie lange sie noch in ihre Kleider hereinpasse und wie lange sie und Valentin noch zusammen ihre Shows tanzen können.

Erst vor wenigen Tagen gab Renata gegenüber RTL preis, dass sie sich während der Schwangerschaft etwas schonen wolle. Da die Schwangere keinerlei Risiko eingehen will, wird sie nicht wie geplant an der Let's Dance-Tour im nächsten Monat dabei sein. Ob die Brünette 2024 wieder auf dem Parkett zu sehen sein wird, lässt sie noch offen.

Anzeige

Instagram / valentinlusin Renata und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Juni 2023

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Oktober 2023

Anzeige

Überrascht es euch, dass Renata wieder auf dem Tanzparkett steht? Ja, irgendwie schon! Nein, ich habe damit gerechnet! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de