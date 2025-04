So reagiert Renata Lusin auf ihr "Let's Dance"-Aus mit Marc

Renata Lusin (37) schwebte in den vergangenen sechs Folgen Let's Dance mit Marc Eggers (38) übers Tanzparkett. Am Freitagabend endete ihre gemeinsame Reise jedoch: Der Schlagersänger wurde herausgewählt. Im exklusiven Promiflash-Interview spricht die Profitänzerin jetzt über die Entscheidung der Zuschauer – und gibt zu, dass sie der Exit ebenso unerwartet traf. "Ja, also tatsächlich waren wir beide ziemlich überrascht, dass wir jetzt rausgeflogen sind. Wir hätten natürlich sehr, sehr gerne länger getanzt und ganz viele haben uns große Chancen ausgerechnet", betont sie und fügt hinzu: "Aber bei 'Let's Dance' gibt es immer Überraschungen."

Der einstige Das Supertalent-Kandidat meldete sich bereits am Tag nach seinem Ausscheiden im Netz. "Renata und ich sind gestern leider, leider, leider ausgeschieden [...]. Natürlich bin ich traurig, natürlich hätte ich gerne weitergetanzt", erklärte er in seiner Instagram-Story und richtete sich noch persönlich an seine Tanzpartnerin: "Danke, dass ich mit dir so viele schöne Tänze tanzen durfte und wir einfach unvergessliche Momente zusammen kreiert haben." Marc blies aber nicht lange Trübsal: Für ihn ging es direkt nach Mallorca, wo er für seinen ersten Auftritt des Jahres in den Mega-Park fuhr.

Im Gegensatz zu dem 38-Jährigen zeigten sich seine Fans aber weniger entspannt. Unter dem Verkündungspost der Sendung sammelten sich Kommentare, mit denen sie ihre Empörung ausdrückten. "Was? Wie? Ich verstehe es nicht, Marc und Renata waren so gut!", schrieb beispielsweise ein User, während andere daran zweifelten, ob das Voting richtig ausgewertet worden war. "Seid ihr euch sicher, dass ihr euch nicht mit den Stimmen verzählt habt?"

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Marc Eggers, "Let's Dance"-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Marc Eggers in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige