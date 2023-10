Betrübt: Joshua Jackson zeigt sich erstmals nach Scheidung

Er macht aktuell eine schwere Zeit durch. Erst im Jahr 2019 hatten sich Joshua Jackson (45) und seine Jodie Turner-Smith (37) vor dem Traualtar die ewige Liebe geschworen. Die anschließende Geburt ihres Kindes hatte das Glück der beiden im darauffolgenden Jahr perfekt gemacht. Doch jetzt ist alles vorbei: Anfang des Monats reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Sichtlich betrübt zeigt sich Joshua nun erstmals nach dem Ehe-Aus in der Öffentlichkeit.

Der 45-Jährige wurde dabei gesichtet, wie er offenbar Umzugskartons in einem Geschäft in Los Angeles kaufte. Beim Einladen dieser in seinen Tesla war ihm deutlich anzusehen, wie sehr ihn die Trennung von seiner Ex-Frau aktuell zu belasten scheint. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirkt der Dawson's Creek-Darsteller sichtlich niedergeschlagen und mürrisch. Sein zerzaustes Haar war dabei teilweise mit einem Haargummi zurückgebunden und er trug ein legeres Jeans-T-Shirt-Ensemble, welches er mit einer schwarzen Sonnenbrille kombinierte.

Kein Wunder, dass der Schauspieler derzeit keine besonders gute Laune versprüht. Schließlich habe er an dem Liebes-Aus ganz schön zu knabbern. Das hatte ein Insider gegenüber Daily Mail verraten. "Joshua ist zutiefst traurig über die bevorstehende Scheidung. [...] In einer perfekten Welt würde er sie wahrscheinlich sogar zurücknehmen, wenn sie die Scheidung stoppen würde", hatte die Quelle zu verstehen gegeben.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, 2022

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, Schauspieler

