Eklat im Sommerhaus: Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon

Die Kandidaten im Sommerhaus der Stars sorgen momentan ordentlich für Furore. Ganz vorne mit dabei sind Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan. Bereits vor Beginn der Ausstrahlung behaupteten die beiden Reality-TV-Teilnehmer, im Sommerhaus von einem anderen Kandidaten geschlagen worden zu sein. RTL selbst bestätigte nur, dass aufgrund eines Vorfalls zwei Paare das Haus vorzeitig verlassen mussten. Nun äußert sich auch die Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall!

Gegenüber Bild bestätigt die Staatsanwaltschaft, dass in dem Fall bereits wegen "des Vorwurfs der Körperverletzung" ermittelt wird: "In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe", heißt es in dem Statement.

Auch Luigi Birofio (24), der der Beschuldigte sein soll, äußert sich zu den Anschuldigungen gegen ihn: "Es hat ihm am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt", verteidigt sich der Dschungelcamp-Teilnehmer. Einen Seitenhieb gegen Can und Walentina kann er sich jedoch nicht verkneifen: "Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen."

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

Anzeige

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de