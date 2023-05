Das war Luca Hännis Highlight bei "The Masked Singer" 2023!

Luca Hänni (28) wird sich wohl noch lange an seine Zeit bei The Masked Singer zurückerinnern! Die diesjährige Staffel der beliebten Rateshow hatte mal wieder einiges zu bieten. Neben dem Frotteefant, dem Igel und der Mystica-Maske schaffte es auch der Schuhschnabel bis ins Finale. Der Schweizer Sänger verbarg sich unter der gefiederten Maske und holte sich schließlich den Sieg! Doch was hat Luca bei seiner Teilnahme am meisten gefallen?

Gegenüber Promiflash erinnert sich Luca an seine vergangenen Wochen unter der beliebten Maske zurück und verrät, was ihm an seiner Teilnahme am besten gefallen hat. "Mein Highlight war das Team, man hat sich da richtig angefreundet. Ich finde es bei solchen Produktionen super, wenn man sich da auch menschlich versteht und dann macht es auch richtig Spaß", freut sich der 28-Jährige nach seinem Sieg.

Außerdem wird Luca vor allem das Finale nicht so schnell vergessen. "Das Finale an sich war auch ein Highlight, da war ich aufgeregt und sehr froh, dass es einfach geklappt hat und ich die Leute auf meine oder auf Schuhschnabels Seite holen konnte", erklärt er. Auch nach der Show stellte er deshalb direkt klar, dass er sich über jede Möglichkeit, zurück in das Kostüm zu schlüpfen, freuen würde.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Mai 2023

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer"-Sieger

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Januar 2023

