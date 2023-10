Prinzessin Kate verzaubert elegant in cremefarbenen Strick

Prinzessin Kate (41) läutet den Fashion-Herbst ein. Die Ehefrau von Prinz William (41) ist immer die Eleganz in Person. Bei eigentlich jedem Event ist sie dem Anlass entsprechend gekleidet. Zuletzt hatte sie sich dabei wohl hauptsächlich auf Hosenanzüge konzentriert. Die Fans hatten sich von ihren Zweiteilern mittlerweile aber eher gelangweilt gezeigt. Bei einem Termin in Nottingham wählt Kate diesmal etwas anderes – und brilliert in cremefarbenen Strick.

Anlässlich des Welttages der mentalen Gesundheit besucht Kate die Studenten der Notthingham Trent Universtiy. Wie Daily Mail berichtet, unterhält sie sich dort mit diesen und den Verantwortlichen über die seelische Verfassung im Studienalltag. Ihr Auftritt war dabei gewohnt entspannt und gut gelaunt. Der Look der 41-Jährigen entspricht ganz dem angebrochenen Herbst: Über einem langen Strickrock trägt sie einen lockeren Strickpullover – beides in der herbstlichen Farbe Cremeweiß. Dazu kombiniert sie große Perlenohrringe und eine graubraune Handtasche.

Aber nicht nur Kate setzt auf Hell. Auch die Frau ihres Schwagers, Herzogin Meghan (42), hüllt sich in einen Cremeton, als sie bei einer Veranstaltung ihrer Archwell Foundation in New York auftrat. Sie entschied sich für einen schulterfreien Blazer und eine Bundfaltenhose und trug diese genau wie Kate Ton in Ton. Allerdings suchte sie sich eher dezenten, goldenen Schmuck aus.

Getty Images Prinzessin Kate mit Studenten der Nottingham Trent Universtiy

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

