Ganz in Weiß: Herzogin Meghan zeigt sich elegant in New York

Mit diesem Look zieht Herzogin Meghan (42) mal wieder alle Blicke auf sich. Die royale Lady ist für ihr Stilbewusstsein bekannt: Besonders schlichte, nicht allzu verspielte Looks haben es der Ehefrau von Prinz Harry (39) angetan. Ihre edle Kleidung lässt sie sich auch einiges kosten: Jedes Jahr soll sie eine sechsstellige Summe für ihre Outfits ausgeben. Bei einem Auftritt in New York zeigte sich Meghan jetzt mal wieder besonders elegant.

Zu einer Veranstaltung von Harrys Archewell Foundation erschien sie in einem Look ganz in Weiß: Meghan kombinierte einen schulterfreien Blazer zu einer Bundfaltenhose mit extra weitem Bein. Den schicken Look vollendete sie mit beigefarbenen Pumps und einer zusammenpassenden Kollektion aus einer schlichten Goldkette und Ohrringen jeweils mit einem kleinen blauen Stein. Ihre Haare steckte die Schauspielerin in einem lockeren Dutt zurück. Auch Harry zeigte sich gewohnt elegant in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und dunkelblauer Krawatte.

Bei dem Elterngipfel, der unter anderem die Online-Sicherheit von Kindern behandelte, sprach Meghan auch über ihren eigenen Nachwuchs Archie (4) und Lilibet (2). "Ich bin froh, dass unsere Kinder in einem Alter sind, in dem das noch nicht in unserer unmittelbaren Zukunft liegt. Aber ich habe auch Angst davor, dass sich alles weiter verändert und wir damit konfrontiert sein werden", erklärte sie ehrlich.

Getty Images Carson Daly und Herzogin Meghan, Oktober 2023 in New York

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

