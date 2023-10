Gefährliche Besessenheit: Miley Cyrus' Stalker verhaftet

Er könnte eine Gefahr für sie sein. Miley Cyrus (30) hatte in den vergangenen Wochen wohl keine ruhige Nacht. Die Hannah Montana-Darstellerin wurde nämlich von einem gefährlichen Stalker verfolgt. Zuletzt hatte die Tochter von Billy Ray Cyrus (62) jedoch einen Erfolg gegen den Mann feiern können: Sie erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Doch anscheinend reichte dieser Schritt nicht aus: Der Stalker wurde nun verhaftet.

Laut Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, versuchte der 52-jährige Alexander Kardalian in der Nacht vom 1. Oktober auf den 2. Oktober in das Haus der Sängerin einzudringen. Die Polizei wurde zu dem Haus gerufen und Alexander wurde schließlich aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls verhaftet. Aus den Gefängnisunterlagen geht hervor, dass der Mann ohne Kaution festgehalten wird.

Erst im vergangenen Monat hatte die Musikerin eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Der Mann soll Miley nämlich unter anderem verstörende Briefe geschrieben und sogar Geld von ihr gefordert haben. Hoffentlich findet die "When I Look At You"-Interpretin nach seiner Verhaftung jetzt endlich Ruhe.

Miley Cyrus, April 2019

Miley Cyrus, Musikerin

Miley Cyrus, Sängerin

