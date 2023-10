"Geh weg von mir": Fan stürmt auf Bühne zu Machine Gun Kelly

Das war wohl zu viel des Guten. Machine Gun Kelly (33) ist besonders für seine Vermischung von Hip-Hop mit Rock- und Pop-Punk bekannt. Seit seinem großen musikalischen Durchbruch vor über zehn Jahren hat Machine Gun Kelly sicherlich schon einige skurrile Momente erlebt. Nun wurde er von einem Fan auf der Bühne überrascht – und davon war Machine Gun Kelly so gar nicht begeistert!

Am Dienstag nahm der 33-Jährige an einer Konferenz in seiner Heimatstadt Cleveland teil. Dabei zeigt ein Instagram-Video, wie ein Fan plötzlich zu ihm auf die Bühne stürmte. Machine Gun Kelly sprang daraufhin auf und konfrontierte den jungen Mann. "Geh verdammt noch mal weg von mir. Was machst du denn da?", fragte er verwundert und fügte hinzu: "Das ist ein schlechter Look. Zwing mich nicht, das zu tun." Die Security griff sofort ein und zerrte die Person von der Bühne.

Es ist nicht die erste seltsame Begegnung für MGK. Erst im Juli war der Rapper während eines Auftritts in Mexiko von einem Mann gebeten worden, ihn ins Gesicht zu schlagen. Nachdem er den Fan nach seinen Beweggründen gefragt hatte, entgegnete dieser nur, dass er ihn liebe. Der Musiker warnte anschließend: "Ich habe Ringe an, Alter. Das wird wehtun."

Getty Images Machine Gun Kelly, Sänger

Getty Images Machine Gun Kelly im Mai 2023

Getty Images Machine Gun Kelly im April 2023

