Wale Doronina: Sie und Can wurden im Sommerhaus geschlagen!

Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter sind Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Schon in den ersten Folgen streiten sie sich heftig mit den Mitstreitern. Laut Medienberichten wird noch der Dschungelcamp-Star Gigi Birofio (24) einziehen. Der Sender erklärte, dass wegen eines Vorfalls zwei Paare unfreiwillig das Haus in Bocholt verlassen müssen – wer genau das ist, ist noch nicht offiziell bestätigt. Jetzt behauptet Walentina: Sie und Can wurden geschlagen!

In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich bestätige jetzt hiermit, dass Can und ich im Sommerhaus von einem Mann ohne jeglichen Grund geschlagen wurden!" Anfang August hatte Can schon angedeutet, im Mai angegriffen worden zu sein. Er hatte einen Arztbrief geteilt: "Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung."

Das Format soll mutmaßlich in diesem Zeitraum gedreht worden sein. Wie Bild erfuhr, habe ein Sendersprecher verraten, dass es zu einem Zwischenfall gekommen sei, weswegen vier Kandidaten die Show frühzeitig verlassen mussten – von Gewalt war keine Rede.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

