Gigi wirft psychische Gewalt vor: Can Kaplan schießt zurück

Das lässt Can Kaplan natürlich nicht auf sich sitzen. Rund um die Teilnahme im Sommerhaus der Stars ist ein handfester Streit zwischen ihm, seiner Freundin Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24) ausgesprochen. Das Paar behauptet, von dem Realitystar geschlagen worden zu sein – Gigi bestreitet das vehement und wirft den beiden seinerseits psychische Gewalt vor. Das sieht Can aber anders.

"Wir werden jeden strafrechtlich verfolgen, der behauptet, wir hätten psychische Gewalt angewendet", betont er auf Instagram. Bei der Unterstellung handle es sich um üble Nachrede, da sie völlig unwahr sei. "Ich habe in keinster Weise psychische Gewalt angewendet", stellt Can klar. Auch seine Liebste Walentina habe sich im Sommerhaus total zurückgehalten und sicher niemanden verletzt.

Can nutzt die Chance, um die Beleidigungen aufzuzählen, die ihm gegenüber geäußert wurden. Ausdrücke wie "Hund", "Bengel" oder "Straßenköter", die auch von Gigi getätigt wurden, würden auf sein Innerstes abzielen und seien konkret darauf ausgelegt, ihn zu verletzen. Gegen Can sei also wiederum psychische Gewalt ausgeübt worden.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party in Berlin im Februar 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

