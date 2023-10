Hanna Sökeland sicher: Im Sommerhaus herrscht "Psychoterror"

Das Sommerhaus der Stars kann die Teilnehmer ganz schön auf die Probe stellen. Aktuell kämpfen acht Paare in der berüchtigten Promi-WG um den Sieg – und bei den Spielen fliegen ganz schön die Fetzen zwischen Aleks Petrovic (32) und seiner Vanessa Nwattu oder auch Walentina Doronina (23) und Can Kaplan. Schon zahlreiche Beziehungen sind an der Show zerbrochen. Bald werden auch Hanna Sökeland und ihre Partnerin Jessi Huber einziehen. Die Princess Charming-Stars bereiten sich schon auf die Belastung vor.

"Man muss sich bewusst machen, dass das da drin Psychoterror ist. An solche Grenzen kommt man im normalen Leben als Paar nicht", erklärt Hanna dem Playboy. Doch die beiden wollen natürlich alles tun, damit ihre Liebe nicht auch am Sommerhaus zerbricht. "Wir haben uns schon davor klargemacht, dass alles, was da drin passiert, nichts mit unserer Realität zu tun hat", betont die 29-Jährige.

Die beiden Influencerinnen sind bereits seit über einem Jahr zusammen. Damals entschied sich Princess Hanna im "Princess Charming"-Finale für Jessi. Inzwischen arbeiten die Turteltauben auch zusammen: Sie haben sich für den Playboy ausgezogen und werden bald als erstes lesbisches Paar das Cover zieren.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna von "Princess Charming" 2022

RTL Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

Princess Charming, RTL Jessica und Hanna, "Princess Charming" 2022

