Nach Amira-Trennung: Olli Pocher ohne Ehering auf Event

Er setzt ein Zeichen! Oliver Pocher (45) hatte Amira Pocher (31) im Jahr 2016 kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später war die Hochzeit gefolgt. Zwei gemeinsame Kinder machten das Glück der TV-Stars perfekt. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer sein: Erst kürzlich gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Während der Komiker zunächst noch an der Ehe festzuhalten schien, ist damit jetzt scheinbar Schluss: Oliver hat seinen Ehering abgelegt!

Auf Fotos, die Promiflash vorliegen, ist der Comedian beim "Promi-Rutsch-Battle" in Hamburg zu sehen. Neben seinem auffälligen Outfit zieht dabei allerdings vor allem seine rechte Hand große Aufmerksamkeit auf sich – oder besser gesagt sein Ringfinger: Denn es sticht sofort ins Auge, dass der Ehering, der Ollis Finger seit seiner Hochzeit mit Amira schmückte, neuerdings fehlt. Es macht also den Anschein, als ob der Moderator nun endgültig mit seiner Ex abgeschlossen hat.

Erst vor Kurzem offenbarte Olli, dass die Trennung nicht von ihm ausging. Letztendlich habe Amira die Reißleine gezogen: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen", gestand der Fünffach-Papa. Den genauen Trennungsgrund behielt das einstige Traumpaar allerdings für sich.

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige

Promiflash Oliver Pocher beim Promi-Rutsch-Battle, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de