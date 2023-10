Nach Promi-Staffeln: Das Normalo-"Big Brother" kommt zurück!

Ein Klassiker kehrt zurück. Big Brother ist so etwas wie der Urvater aller Reality-Formate. In den vergangenen Jahren waren vor allem Promis in den VIP-Staffeln in den berühmten Bunker eingezogen. Dort werden sie mehrere Wochen rund um die Uhr beobachtet und müssen sich in Spielen beweisen, um sich einen Platz in der nächsten Runde zu sichern. Die letzte "Big Brother"-Staffel mit ganz normalen Leuten fand 2019 statt. Doch jetzt kehrt "Big Brother" zu seinen Ursprüngen zurück!

Unter anderem das Medienportal DWDL.de berichtet, dass die Produktionsfirma nun nach Kandidaten für eine neue Staffel "Big Brother" sucht. Die Teilnehmer sollen bereit sein, "eine 100-tägige Auszeit" zu nehmen und so dem Alltag zu entfliehen. "'Big Brother' sucht Charaktere aus allen Lebenswelten und Altersklassen", heißt es in dem Casting-Aufruf. Sowohl der einfache Bürger von nebenan als auch "schräge Vögel" seien willkommen. Der Einzug soll im Frühjahr stattfinden, allerdings ist noch nicht klar, wann genau das sein wird.

Anfang November startet aber erst einmal eine neue Staffel Promi Big Brother. Mit dabei sind Realitystar Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56). Und auch diese Season wird etwas ganz besonders, denn es zum zehnjährigen Jubiläum hat sich die Produktion etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Zum zehnjährigen Jubiläum von 'Promi Big Brother' zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream", heißt es auf Instagram.

Getty Images Jochen Schropp, 2019 in Metzingen

SAT.1 / Christoph Köstlin Marlene Lufen und Jochen Schropp, "Promi Big Brother"-Moderatoren

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

